«Наша семья стала больше»: Варвара Субботина родила сына от хоккеиста Никишина

Четырёхкратная чемпионка мира и трёхкратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Варвара Субботина стала мамой. Спортсменка родила сына в Майами.

Субботина роила сына. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ varechka_subbotina21

Никишин с малышом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ varechka_subbotina21

«7.10.2026 наша семья стала на одного человека больше! Добро пожаловать в этот мир, сын», — написала в соцсети Субботина.

Отцом ребёнка стал хоккеист Александр Никишин, обладатель Кубка Стэнли, выступающий за клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз». Пара объявила об отношениях в 2022 году, когда Никишин играл за петербургский СКА. Сейчас обоим спортсменам по 25 лет.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка 2022 года в лыжной эстафете Татьяна Сорина стала мамой в третий раз. У спортсменки и тренера сборной России Егора Сорина родился сын.