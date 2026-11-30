Нападающий петербургского «Зенита» Максим Глушенков впервые станет отцом. Радостной новостью поделилась его супруга Анна Нечаева. Жена футболиста опубликовала в социальных сетях фотографии, на которых показала округлившийся живот.

«Сегодня День матери, и для меня он наполнен особенным смыслом: мы ждём тебя, наше самое большое счастье», — подписала снимок Нечаева.

В текущем сезоне 27-летний Глушенков провёл за сине-бело-голубых 17 матчей, забил 12 голов и отдал семь результативных передач.

Напомним, Максим Глушенков и Анна Нечаева сыграли свадьбу в июне. Пара начала встречаться в мае 2023-го и долгое время не афишировала личную жизнь. Избранница футболиста занимается фотографией и ведёт личный блог.