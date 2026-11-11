Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин подтвердил, что в национальной команде были недовольны отношением полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова к игре. Об этом наставник рассказал журналистам в Ташкенте, где россияне готовятся к товарищескому матчу с Узбекистаном.

По словам Карпина, одного желания выступать за сборную недостаточно — футболисты должны подтверждать его своими действиями на поле и во время работы с командой.

«Каждый раз говорим: я хочу играть за сборную. Это нужно не словами показывать, а делами. Когда находимся в сборной, нужно доказывать и показывать. О чём я прошу. То, что на словах все хотят, говорят про мечту и честь. Но это всё слова», — заявил специалист.

При этом тренер отказался раскрывать подробности ситуации с Глушенковым. Он подчеркнул, что происходившее внутри команды должно остаться в раздевалке.

«Уже все рассказали, что было недовольство Глушенковым. Как это выражалось, не будем говорить», — добавил Карпин.

Ранее Life.ru сообщал, что Глушенков не попал даже в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи. Тогда СМИ называли разные причины его отсутствия, в том числе возможные дисциплинарные разногласия с тренерским штабом. При этом футболист оставался одним из самых результативных игроков российского чемпионата.