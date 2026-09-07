Нашли в год 80-летия Победы: Гигантский янтарный алмаз из Якутии передали Госфонду

Уникальный алмаз фантазийного янтарного цвета весом 468,3 карата передали в Государственный фонд России. Об этом сообщил ТАСС глава Якутии Айсен Николаев в кулуарах Восточного экономического форума.

«Алроса» передала крупнейший в истории России ювелирный алмаз в Госфонд. Видео © Telegram / ALROSA

«Алмаз уже передан Госфонду», — сказал Николаев.

«Алроса» передала крупнейший в истории России ювелирный алмаз в Госфонд. Фото © Telegram / ALROSA

Кристалл добыла компания «Алроса» в Якутии. Его масса составила 468,30 карата, а размеры — 56×54×22 миллиметра.

Камень стал крупнейшим в истории России алмазом такого янтарного цвета. Его нашли в год 80-летия Великой Победы, поэтому кристаллу дали имя, связанное с этим знаковым для страны событием. Теперь уникальный экземпляр будет находиться в Государственном фонде.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области на месторождении имени Владимира Гриба добыли алмаз ювелирного качества весом 190,08 карата. Камень обнаружили на горно-обогатительном комбинате. Его размеры составляют 45,9 на 24,9 на 20,5 миллиметра. Это уже третий алмаз особой крупности, полученный компанией в 2026 году. К этой категории относят камни тяжелее 50 карат.