Наследная принцесса Амалия приступила к службе в ВМС Нидерландов

Наследная принцесса Нидерландов Катарина-Амалия приступила к службе в Королевских военно-морских силах. Она продолжает подготовку в рамках программы Defensity College, сообщили в Минобороны страны.

Программа позволяет студентам совмещать учёбу с работой в оборонном ведомстве. До этого Амалия уже успела поработать в центральном аппарате Минобороны и пройти этап службы в Королевских военно-воздушных силах. В августе принцесса также завершила углублённый курс общей военной подготовки в полевых условиях. Базовый этап военной подготовки она закончила ещё в январе 2026 года и после этого получила звание капрала.

Военную карьеру Амалия начала 30 сентября 2025 года. Тогда её назначили резервистом вооружённых сил. Наследница получила младшие звания сразу в нескольких родах войск — в том числе матроса третьего класса во флоте. Сначала принцесса работала при штабе Минобороны, а весной перешла в ВВС. В июле ведомство официально сообщило, что после лета Амалия продолжит программу уже в составе Королевских ВМС.

Связь нидерландской королевской семьи с армией имеет давнюю традицию. Отец Амалии, король Виллем-Александр, проходил службу в военно-морских силах, а позже служил также в сухопутных войсках и ВВС.

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