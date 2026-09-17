Наследник Hermès потерял долю в семейной компании в $10 млрд

Наследник Hermès Николя Пюэш пытается выяснить, куда исчезла принадлежавшая ему доля в семейной компании, которая сегодня оценивалась бы примерно в $10 млрд. Он связывает потерю активов с действиями своего бывшего управляющего Эрика Фреймона и его отношениями с LVMH, сообщает Reuters.

Пюэш владел примерно 6% Hermès и утверждает, что обнаружил отсутствие акций лишь в 2022 году после прекращения сотрудничества с Фреймоном. В 2025-м наследник потребовал €14 млрд компенсации от тех, чья вина может быть установлена следствием. Среди ответчиков указаны LVMH, Бернар Арно и структуры, связанные с управляющим.

Из изученных Reuters документов следует, что ещё в 2002 году представители LVMH заключили с Фреймоном соглашение о покупке акций Пюэша и других наследников Hermès. Кроме того, с 2001 по 2009 год LVMH и семейный холдинг Арно перечислили компании управляющего не менее $20 млн комиссий и сборов.

Сам холдинг отрицает намерение приобрести долю Пюэша против его воли. В LVMH утверждали, что договор 2002 года не был исполнен, а подтвердить полномочия Фреймона на продажу бумаг наследника не удалось. Компания при этом признала сотрудничество с ним при формировании пакета Hermès.

Фреймон погиб в июле 2025 года. Швейцарская прокуратура пришла к выводу о самоубийстве. При жизни управляющий отрицал нарушения. Расследование обстоятельств исчезновения состояния Пюэша продолжается.

Ранее Life.ru писал, что глава LVMH Бернар Арно вылетел из первой десятки богатейших людей мира. Bloomberg оценивал его состояние примерно в $143 млрд. Его позицию в топ-10 в итоге занял 96-летний американский инвестор Уоррен Баффет.