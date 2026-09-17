Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 сентября, 14:52

Наследник Hermès потерял долю в семейной компании в $10 млрд

Наследник Hermès Пюэш потерял долю в $10 млрд из-за договора с LVMH

Обложка © ТАСС / CFOTO/Sipa USA

Обложка © ТАСС / CFOTO/Sipa USA

Наследник Hermès Николя Пюэш пытается выяснить, куда исчезла принадлежавшая ему доля в семейной компании, которая сегодня оценивалась бы примерно в $10 млрд. Он связывает потерю активов с действиями своего бывшего управляющего Эрика Фреймона и его отношениями с LVMH, сообщает Reuters.

Пюэш владел примерно 6% Hermès и утверждает, что обнаружил отсутствие акций лишь в 2022 году после прекращения сотрудничества с Фреймоном. В 2025-м наследник потребовал €14 млрд компенсации от тех, чья вина может быть установлена следствием. Среди ответчиков указаны LVMH, Бернар Арно и структуры, связанные с управляющим.

Из изученных Reuters документов следует, что ещё в 2002 году представители LVMH заключили с Фреймоном соглашение о покупке акций Пюэша и других наследников Hermès. Кроме того, с 2001 по 2009 год LVMH и семейный холдинг Арно перечислили компании управляющего не менее $20 млн комиссий и сборов.

Сам холдинг отрицает намерение приобрести долю Пюэша против его воли. В LVMH утверждали, что договор 2002 года не был исполнен, а подтвердить полномочия Фреймона на продажу бумаг наследника не удалось. Компания при этом признала сотрудничество с ним при формировании пакета Hermès.

Фреймон погиб в июле 2025 года. Швейцарская прокуратура пришла к выводу о самоубийстве. При жизни управляющий отрицал нарушения. Расследование обстоятельств исчезновения состояния Пюэша продолжается.

Владелец Uniqlo зарегистрировал в России новый товарный знак
Владелец Uniqlo зарегистрировал в России новый товарный знак

Ранее Life.ru писал, что глава LVMH Бернар Арно вылетел из первой десятки богатейших людей мира. Bloomberg оценивал его состояние примерно в $143 млрд. Его позицию в топ-10 в итоге занял 96-летний американский инвестор Уоррен Баффет.

Больше новостей о тарифах, торговых войнах и мировой экономике — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Бизнес
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar