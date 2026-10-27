Наследство из нулевых: Петербург возглавил рейтинг городов с непродаваемыми «цыганскими» квартирами

Санкт-Петербург опередил Москву по количеству квартир с «дворцовыми» интерьерами, которые долго не могут найти покупателей. Об этом ТАСС рассказала представитель Ассоциации агентств элитной недвижимости (AREA) Ирина Жарова-Райт. По её оценке, именно в Северной столице скопилось больше всего подобных предложений.

Один из самых ярких примеров эксперт обнаружила на Петроградской стороне. Там за 1,5 миллиарда рублей предлагали квартиру площадью 1450 квадратных метров. По словам Жаровой-Райт, в действительности это пять объединённых квартир с несогласованной перепланировкой.

Внутри смешались разные эпохи и стили. Эксперт описала интерьер с произведениями Климта, спальней с кроватью предположительно Марии Антуанетты и прозрачными душевыми посреди будуаров. У брокеров для такой роскоши даже появилось неофициальное название — «кровь из глаз».

Второе место по количеству зависших в продаже квартир с подобным оформлением, по оценке Жаровой-Райт, делят Ростов и Краснодар. В Москве же больше всего таких объектов сосредоточено в жилом комплексе «Воробьёвы горы».

Причину сложностей с продажей специалист видит в устаревшей моде на пышные интерьеры. Многие квартиры оформляли ещё около 20 лет назад. С тех пор вкусы изменились, а выставлять жильё на продажу стали либо повзрослевшие владельцы, либо их наследники. При этом дорогая отделка далеко не всегда делает недвижимость привлекательнее для нового покупателя.