Насосы без дизеля: В Югре испытали электрический комплекс для добычи «трудной» нефти

На Южно-Приобском месторождении в ХМАО-Югре испытали первый в России флот гидроразрыва пласта с электрическими насосами высокого давления. Комплекс выполнил 28 операций. По данным «Газпром нефти», применение оборудования позволило снизить затраты и углеродный след по сравнению с дизельными установками.

Флот ГРП — это комплекс наземного оборудования, которое закачивает жидкость в пласт под высоким давлением. Образующиеся трещины обеспечивают приток нефти к скважине. Технологию используют для повышения добычи на зрелых месторождениях и разработки трудноизвлекаемых запасов.

Электрические насосы могут получать питание от внешней сети или местных энергоцентров, в том числе работающих на попутном нефтяном газе. Электропривод позволяет плавно регулировать их работу без сложных коробок передач. Кроме того, снижается шум и отпадает необходимость доставлять и хранить дизельное топливо для насосных установок.

«Использование электроэнергии вместо дизельного топлива при ГРП позволяет нам не только сокращать издержки, но и эффективно вовлекать попутный нефтяной газ на собственных энергокомплексах», — рассказал заместитель начальника департамента по газу и энергетике компании Илья Баранов.

В 2026 году на Южно-Приобском месторождении также запустили первый серийно произведённый российский флот ГРП. Оборудование рассчитано на климатические и геологические условия Сибири, работу со скважинами сложной конструкции и многостадийный гидроразрыв. Поставку второго серийного отечественного комплекса на месторождение в Югре планируют в 2027 году.