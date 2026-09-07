«Настроение ухудшалось»: СМИ узнали, что происходило в Киеве перед приездом посланников Трампа

В Киеве накануне встречи Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером царила тяжёлая атмосфера. Об этом пишет IntelliNews, связывая обстановку в украинской столице с военной ситуацией и обострением внутренних проблем.

«Настроение в столице ухудшалось, а проблемы Зеленского продолжали усугубляться», — говорится в публикации.

Автор материала обращает внимание на российские удары по украинской инфраструктуре и приближение зимы. Дополнительным фактором напряжённости издание называет продолжающийся внутриполитический кризис на фоне коррупционных скандалов, затрагивающих окружение Зеленского.

Американская делегация прибыла в Киев 6 сентября после переговоров в Москве. По итогам встречи Уиткофф заявил, что российская сторона предложила новые идеи по урегулированию, а в самом переговорном процессе удалось добиться существенного прогресса.

Кушнер в свою очередь рассказал о работе Вашингтона над формированием комплексного «мирного пакета». Американская сторона рассчитывает найти точки для постепенного сближения позиций Москвы и Киева.

После встречи с американской делегацией Зеленский заявил, что отдельным блоком переговоров с Уиткоффом и Кушнером стал так называемый «зимний пакет». Стороны также обсуждали потребности Киева в ПВО и технологическое сотрудничество.