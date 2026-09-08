Настя Ивлеева впервые после скандала с «голой вечеринкой» стала лицом бренда

Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева стала лицом осенней коллекции российского бренда одежды. Съёмка прошла в здании Института биоорганической химии РАН, где строгая архитектура советского модернизма стала частью визуальной концепции кампании.

В кадре телеведущая появилась на фоне просторных залов и фойе института. Минималистичную обстановку дополнили яркие цветовые акценты в одежде и декорациях.

Для Ивлеевой эта съёмка стала внезапным возвращением в публичное пространство. После скандала с «голой вечеринкой» блогерша почти на три года отошла от привычной медийной активности и редко появлялась в крупных проектах.

Своими впечатлениями она поделилась в социальных сетях. Ивлеева призналась, что расплакалась, увидев готовые фотографии, а затем снова прослезилась из-за реакции зрителей и комментариев.

«Вернуться к себе — бесценно!» — написала телеведущая.

Она также заявила, что больше не хочет скрывать искренние эмоции, подстраиваться под чужие ожидания и примерять несвойственные ей роли. По словам Ивлеевой, за время паузы она пересмотрела отношение к себе и работе.

Телеведущая поблагодарила команду проекта за бережное отношение и отсутствие пафоса. Съёмку она назвала важным этапом личной перезагрузки.

Кстати, в комментариях отметились некоторые звёзды и селебрити, например, образ оценили актриса Лариса Гузеева и модель Екатерина Голден.

После скандала с «голой вечеринкой» Ивлеева надолго сократила публичную активность и стала реже появляться в медиапространстве. В прошлом году она сменила образ и намекнула на возвращение «Настюшки-опасности». А этим летом блогерша вернулась в тревел-шоу и отправилась в Эфиопию — впервые после скандала вновь появившись в привычном для зрителей формате.