Натали Портман родила третьего ребёнка в Париже в 45 лет
Натали Портман. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / natalieportman
Голливудская актриса Натали Портман в августе родила третьего ребёнка. Малыш появился на свет в Париже. Об этом сообщил журнал People со ссылкой на источники.
«45-летняя актриса родила своего третьего ребёнка, первого от её партнера Танги Дестабля, в Париже в прошлом месяце», — говорится в публикации.
Актриса пока не раскрыла имя ребёнка и его пол. У Портман уже есть двое детей от бывшего мужа, хореографа Бенжамена Мильпье. 15-летний сын Алеф родился в 2011 году, а 9-летняя дочь Амалия — в 2017-м.
Ранее стало известно о другом пополнении в семье известной медийной личности. В конце августа британская порноактриса Бонни Блю родила сына. Ранее она заявляла, что забеременела после секса с 1057 мужчинами. В социальных сетях Бонни Блю назвала беременность «групповым проектом». Имя отца ребёнка она не раскрыла.
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