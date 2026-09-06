Натали Портман родила третьего ребёнка в Париже в 45 лет

Голливудская актриса Натали Портман в августе родила третьего ребёнка. Малыш появился на свет в Париже. Об этом сообщил журнал People со ссылкой на источники.

«45-летняя актриса родила своего третьего ребёнка, первого от её партнера Танги Дестабля, в Париже в прошлом месяце», — говорится в публикации.

Актриса пока не раскрыла имя ребёнка и его пол. У Портман уже есть двое детей от бывшего мужа, хореографа Бенжамена Мильпье. 15-летний сын Алеф родился в 2011 году, а 9-летняя дочь Амалия — в 2017-м.

Ранее стало известно о другом пополнении в семье известной медийной личности. В конце августа британская порноактриса Бонни Блю родила сына. Ранее она заявляла, что забеременела после секса с 1057 мужчинами. В социальных сетях Бонни Блю назвала беременность «групповым проектом». Имя отца ребёнка она не раскрыла.