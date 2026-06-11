Шестым ребёнком Натальи Водяновой будет девочка

Шестая беременность Натальи Водяновой перестала быть тайной в мае, а теперь инсайдеры приоткрыли и новые подробности. О поле будущего малыша сообщили авторы Telegram-канала «Антиглянец». По данным журналистов, знаменитость ждёт девочку.

Информация о пополнении в семье появилась благодаря французскому Vogue. Издание поместило на обложку снимок супруги миллиардера Антуана Арно в облегающем мини-платье серо-голубого тона, которое подчёркивало округлившийся живот. Сейчас супермодель воспитывает пятерых детей. Разница между старшим и самым младшим составляет почти 14 лет: первенцу уже 24 года, а десятый день рождения младшего ещё впереди. Трое наследников появились в предыдущем союзе Водяновой с британским аристократом и художником Джастином Портманом. Ещё двое родились уже в браке с французским предпринимателем Арно.