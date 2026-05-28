Наталья Водянова рассказала, как в её детстве лес был «лекарством от всего»

Супермодель Наталья Водянова с теплотой вспомнила, как в России заботились о здоровье без обилия лекарств. Об этом звезда рассказала в интервью французскому изданию Vogue, для обложки которого недавно снялась.

В беседе с журналом Водянова отметила, что в её родной стране много внимания уделяли нервной системе, а недоступность медикаментов компенсировали простыми бытовыми методами, повседневными делами и природой.

Как поделилась модель, в детские годы панацеей от любых хворей считался поход в лес, и именно такую рекомендацию давали взрослые. Эта простая, но мудрая философия бережного отношения к себе, по собственному признанию Водяновой, на многие годы вперёд сформировала её взгляды на здоровье и жизненные привычки.

Среди наиболее дорогих сердцу вещей модель назвала бабушкины рукописные блокноты — те хранятся у неё до сих пор. В этих тетрадях старшая родственница собирала житейские подсказки на любые случаи: рецепты красоты, самостоятельный пошив вещей или возню в огороде, ведь рассчитывать приходилось лишь на то, что оказывалось рядом.

А ранее стало известно, что Наталья Водянова ждёт шестого ребёнка — эту новость топ-модель также подтвердила через обложку свежего номера французского Vogue. Ребёнок станет третьим общим с наследником империи LVMH Антуаном Арно. Слухи о беременности поползли после гала-вечера ювелирного дома Chaumet во Франции, где внимание привлекли изменившиеся формы звезды, однако официального подтверждения не было вплоть до выхода журнала.