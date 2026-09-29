«НАТО у нас нет»: Вучич сыграл официанта и принял «заказ» на будущее Сербии
Вучич отверг вступление Сербии в НАТО, сыграв официанта в предвыборном ролике
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Бывший президент Сербии Александр Вучич снялся в предвыборном ролике в образе официанта и отверг идею вступления страны в НАТО. Видео он опубликовал в соцсети.
По сюжету семья сидит за столом в ресторане и делает «заказ» на будущее Сербии. Один из героев просит не вводить санкции против России и сохранить Косово, другой хочет роста зарплат и пенсий, а третий говорит о членстве страны в Евросоюзе и НАТО.
В конце появляется Вучич, который всё это время принимал пожелания посетителей. На просьбу о вступлении в Североатлантический альянс он отвечает: «НАТО у нас нет». В подписи к ролику политик добавил, что у Сербии зато есть мир и стабильность.
Ролик вышел в преддверии досрочных парламентских выборов, назначенных на 25 октября. Сербская прогрессивная партия выдвинула Вучича кандидатом на пост премьер-министра и поставила его во главе своего избирательного списка.
27 сентября Вучич досрочно сложил полномочия президента Сербии, которые исполнял с 2017 года. Обязанности главы государства временно перешли к председателю Народной скупщины Ане Брнабич.
Главные решения мировых лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.