Нацгвардия США оснастила грузовики антидроновыми «мангалами»

Национальная гвардия штата Оклахома показала военную технику с металлическими антидроновыми «мангалами». Необычную защиту установили на тяжёлый грузовик Palletized Load System и внедорожник Humvee во время учений Thunderstruck 3.0.

На опубликованных кадрах кабины и верхняя часть машин закрыты крупными решётчатыми конструкциями. Такие экраны создают дополнительную дистанцию между корпусом автомобиля и атакующим беспилотником и могут помешать дрону непосредственно поразить машину.

Учения прошли 12 сентября на полигоне Camp Gruber в Оклахоме. В центре сценария были беспилотные системы и противодействие им: гвардейцы отрабатывали движение колонн в условиях угрозы с воздуха, применение собственных БПЛА, эвакуацию раненых и взаимодействие различных подразделений.

Причём американские военные пока не сообщали о принятии подобных решётчатых конструкций на снабжение. По данным Defence Blog, показанные на Thunderstruck 3.0 экраны могли быть экспериментальной доработкой, которую испытывали непосредственно в рамках учений.

Подобные «мангалы» получили широкое распространение во время боевых действий на Украине. Российские и украинские военные устанавливают на бронетехнику и автомобили металлические сетки, решётки, тросы и другие дополнительные элементы, пытаясь снизить уязвимость машин перед FPV-дронами.

Ранее Life.ru рассказывал о российском «царь-мангале», созданном для защиты техники от дронов-камикадзе. Машину закрыли массивным металлическим каркасом, дополненным другими средствами противодействия беспилотникам.