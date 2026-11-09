«Нацисты — это мы»: Экс-глава МИД Украины удивил признанием в разговоре с «немецким политиком»
Экс-глава МИД Украины Пристайко признал наличие неонацистов в стране
Вадим Пристайко. Обложка © ТАСС / EPA / VICKIE FLORES
Бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом признал наличие в стране неонацистов. Как следует из опубликованных авторами розыгрыша материалов, собеседник полагал, что общается с бывшим главой МИД Германии Хайко Маасом.
«Русские называют нас фашистами, нацистами. Как только ни называют. И находится достаточно людей, которые в это верят. У нас есть украинские националисты, даже есть неонацисты», — сказал Пристайко.
Затем экс-министр обратился к своему мнимому немецкому собеседнику с неожиданной репликой: «Нацисты — это мы, а не вы».
Разговор состоялся в рамках нового выпуска шоу Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса). Пранкеры представились бывшим руководителем германского внешнеполитического ведомства, после чего затронули тему украинского национализма и отношения к нему в России.
Ранее Life.ru рассказывал о розыгрыше американской конгрессвумен Челли Пингри пранкерами Вованом и Лексусом. В разговоре с россиянами, представившимися европейскими политиками, представительница Демократической партии США пообещала противодействовать мирному соглашению Дональда Трампа по Украине, если его условия окажутся невыгодными Киеву. Пингри также выступила за усиление санкционного давления на Россию и продолжение американской помощи Украине.