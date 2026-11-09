Бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом признал наличие в стране неонацистов. Как следует из опубликованных авторами розыгрыша материалов, собеседник полагал, что общается с бывшим главой МИД Германии Хайко Маасом.

«Русские называют нас фашистами, нацистами. Как только ни называют. И находится достаточно людей, которые в это верят. У нас есть украинские националисты, даже есть неонацисты», — сказал Пристайко.

Затем экс-министр обратился к своему мнимому немецкому собеседнику с неожиданной репликой: «Нацисты — это мы, а не вы».

Разговор состоялся в рамках нового выпуска шоу Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса). Пранкеры представились бывшим руководителем германского внешнеполитического ведомства, после чего затронули тему украинского национализма и отношения к нему в России.