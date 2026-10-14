«Сделаем всё, чтобы помешать»: Конгрессвумен США раскрыла пранкерам отношение к мирному плану Трампа

Американская конгрессвумен Челли Пингри заявила, что демократы постараются помешать президенту США Дональду Трампу заключить мирное соглашение по Украине, если его условия окажутся невыгодными Киеву. Об этом она сказала во время разговора с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые представились европейскими политиками.

В опубликованных пранкерами материалах член Палаты представителей США от Демократической партии выразила сомнение в способности Трампа добиться устойчивого урегулирования. По её мнению, заявления американского президента о скором заключении сделки неоднократно заканчивались безрезультатно.

«Я думаю, каждый раз, когда он говорит, что соглашение достигнуто, это обычно плохая сделка для Украины и хорошая сделка для России», — сказала Пингри.

Конгрессвумен предположила, что Белый дом заинтересован в достижении договорённостей до промежуточных выборов в Конгресс. Она связала это с возможным ослаблением политических позиций президента после голосования.

«Это рискованное время, потому что, я думаю, президент хотел бы урегулировать вопрос до промежуточных выборов, когда он потеряет свою власть и свои рычаги влияния», — заявила собеседница пранкеров.

На вопрос о том, смогут ли демократы воспрепятствовать мирному соглашению, Пингри ответила, что её однопартийцы не поддержат договорённости, которые считают невыгодными Украине.

«Я не думаю, что демократы с этим согласятся. Я думаю, мы сделаем все возможное, чтобы помешать ему попытаться заключить соглашение», — сказала она.

Во время беседы Пингри также высказалась за усиление санкционного давления на Россию и продолжение помощи Киеву. По словам авторов розыгрыша, она согласилась и с репликой собеседника о необходимости Украине воевать «до последнего украинца».

В конце беседы Вован и Лексус раскрыли, что вместо политика из Черногории с конгрессвумен разговаривали двое россиян. Они предложили ей присоединиться к «Русскому миру». Реакция Пингри на это предложение в предоставленных материалах не приводится.

Вован и Лексус ранее уже рассказывали о разговорах с известными западными политиками относительно возможного завершения конфликта на Украине. Так, в сентябре пранкеры сообщали, что западные лидеры рассматривают вариант урегулирования по «корейскому сценарию». По словам Вована и Лексуса, они обсуждали эту тему с основателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом.