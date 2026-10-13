Трамп считает, что Путин больше Зеленского хочет мира на Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Путин больше заинтересован в урегулировании конфликта на Украине, чем Владимир Зеленский. Об этом американский лидер заявил журналистам.

«Путин хочет заключить сделку больше, чем Зеленский», — сказал Трамп.

По его словам, теперь необходимо добиться того, чтобы глава киевского режима на Украине тоже захотел договориться и заключить соглашение.