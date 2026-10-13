Трамп считает, что Путин больше Зеленского хочет мира на Украине
Обложка © Flickr / The White House / Daniel Torok
Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Путин больше заинтересован в урегулировании конфликта на Украине, чем Владимир Зеленский. Об этом американский лидер заявил журналистам.
«Путин хочет заключить сделку больше, чем Зеленский», — сказал Трамп.
По его словам, теперь необходимо добиться того, чтобы глава киевского режима на Украине тоже захотел договориться и заключить соглашение.
Как писал Life.ru, Трамп призвал Зеленского сосредоточиться на заключении сделки с Россией, а не на разговорах о ней. Кроме того, глава Белого дома заявил, что Украине пора провести выбрать нового президента. По мнению Трампа, страной должен руководить человек, способный заключить мирное соглашение. Зеленский отверг этот призыв. Он заявил, что не станет проводить выборы без 60-дневного перемирия.
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