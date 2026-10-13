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Опубликовано 13 октября, 00:27

Трамп призвал Зеленского не говорить о сделке с Россией, а заключить её

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Владимиру Зеленскому следует сосредоточиться на заключении сделки с Россией, а не на разговорах о ней. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

«Зеленский должен сосредоточиться на заключении сделки, а не на разговорах об этом», — сказал он журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Огайо.

При этом Трамп выразил мнение, что Владимир Путин больше Зеленского стремится к достижению сделки.

Избегающий выборов Зеленский выпил храброй воды и пояснил Трампу за демократию
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Ранее Дональд Трамп неожиданно выступил с заявлением, что Украине пора провести выборы и сменить президента. По мнению главы Белого дома, у руля страны должен быть человек, способный заключить мирное соглашение. Однако Зеленский отверг этот призыв и отказался проводить выборы без 60-дневного перемирия.

Больше новостей о международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Артур Лапсаков
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