Трамп призвал Зеленского не говорить о сделке с Россией, а заключить её
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Владимиру Зеленскому следует сосредоточиться на заключении сделки с Россией, а не на разговорах о ней. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.
«Зеленский должен сосредоточиться на заключении сделки, а не на разговорах об этом», — сказал он журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Огайо.
При этом Трамп выразил мнение, что Владимир Путин больше Зеленского стремится к достижению сделки.
Ранее Дональд Трамп неожиданно выступил с заявлением, что Украине пора провести выборы и сменить президента. По мнению главы Белого дома, у руля страны должен быть человек, способный заключить мирное соглашение. Однако Зеленский отверг этот призыв и отказался проводить выборы без 60-дневного перемирия.
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