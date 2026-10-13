Трамп призвал Зеленского не говорить о сделке с Россией, а заключить её

Владимиру Зеленскому следует сосредоточиться на заключении сделки с Россией, а не на разговорах о ней. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

«Зеленский должен сосредоточиться на заключении сделки, а не на разговорах об этом», — сказал он журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Огайо.

При этом Трамп выразил мнение, что Владимир Путин больше Зеленского стремится к достижению сделки.