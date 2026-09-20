«Рыцарь в белом пальто»: Психиатр объяснил, как пранкеры вывели Смольянинова* на чистую воду

Пранк Вована и Лексуса со Смольяниновым* показал противоречие между его публичными заявлениями и готовностью лично участвовать в боевых действиях. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал психиатр Василий Шуров.

Врач напомнил, что ранее артист говорил о готовности в случае участия в конфликте воевать на стороне Украины. Смольянинов* также заявлял, что мог бы выстрелить в своего бывшего коллегу по съёмочной площадке Сослана Фидарова.

«Просто дешёвый болтун. Фидаров ему так и ответил: «Никогда ты в меня не будешь стрелять, потому что ты никогда не пойдёшь в чём-либо участвовать»», — сказал Шуров.

В качестве примера психиатр привёл разговор Смольянинова* с пранкерами Вованом и Лексусом. Они связались с артистом от имени тогдашнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Запись этого пранка действительно ранее публиковалась: в ней разговор заходил в том числе о возможной поездке артиста на Украину.

«Спрашивают: «Готов ли ты на фронт приехать, в Фидарова пострелять, как ты говорил?» Тот сразу заднюю дал, ссылался на семью, которую он явно не ценит и не боится потерять: «Я на фронт не готов». <...> Такой тест на вшивость», — заявил Шуров.

По словам психиатра, показательным оказался и другой эпизод разговора. Он утверждает, что Смольянинов* согласился не рассказывать коллегам о предложенной ему помощи с европейским гражданством и обустройством за границей.

«Вот наш благородный рыцарь в белом пальто. Вован и Лексус классно умеют показать всю гнилость человека», — заключил Шуров.

Напомним, в январе 2023 года Минюст РФ признал иноагентом Артура Смольянинова*. Позднее уже покинувший РФ актёр стал героем очередного выпуска пранкеров Вована и Лексуса. Артист поверил, что ему позвонил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и предложил получить украинское гражданство для себя и родных в обмен на верную службу киевскому режиму. Смольянинову* было предложено выступать перед солдатами ВСУ, на что тот согласился и попросил не придавать этот факт огласке.