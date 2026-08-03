Без денег, без работы и без Родины: Милонов призвал не жалеть беглых российских звёзд

Многие российские артисты, уехавшие из страны после начала СВО, столкнулись с финансовыми трудностями и отсутствием прежнего спроса на свое творчество. Как пишет kp.ru, ожидания успеха за границей зачастую не оправдываются.

Показательным примером стал фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале, который прошёл при низкой посещаемости и с ограниченным бюджетом, что отразилось на гонорарах участников. О падении доходов сообщают и сами знаменитости: например, певица Монеточка* была вынуждена продать недвижимость в Москве из-за потери доступа к русскоязычной аудитории, а актёр Артур Смольянинов** признался, что его заработки в эмиграции сократились втрое — сейчас он зарабатывает на жизнь мастер-классами и подкастами.

Чулпан Хаматова после неудач в Латвии перебралась в Америку, а Даня Милохин, оставшись без средств к существованию, готов вернуться в РФ ради учёбы и избежания призыва. Земфира* же живет в Лондоне, почти не выступает, но сохраняет финансовые связи с Россией.

Депутат Виталий Милонов заявил, что уехавшие из страны россияне сделали свой выбор и не должны ждать теплого приёма. Если к «тихим» релокантам, не нарушавшим закон, отношение будет сдержанным, то к тем, кто критиковал Россию, депутат настроен жестко: он настаивает на привлечении их к ответственности. По словам Милонова, попытки бывших знаменитостей вернуть прежний статус в РФ бесперспективны, а их нынешние трудности за рубежом — закономерный итог их собственных решений.

Напомним, ранее Госдума приняла пакет законов об ограничениях для россиян за рубежом, уклоняющихся от уголовного или административного наказания, позволяющий замораживать счета, запрещать сделки с недвижимостью, кредиты, регистрацию бизнеса и доступ к Госуслугам. Для уголовных дел меры применяются к уклонистам, а для административных — только по определённым статьям, включая нарушения законодательства об иноагентах, дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям.