Вован и Лексус заявили о планах Запада на «корейский сценарий» для Украины

Западные лидеры хотели бы завершить конфликт на Украине по «корейскому сценарию», однако не говорят об этом публично. Об этом пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали RT.

По словам пранкеров, они обсуждали эту тему с основателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом.

Под «корейским сценарием» Вован и Лексус понимают длительное прекращение боевых действий без заключения окончательного мирного договора. Такой вариант также предполагает фактическое разделение контролируемых сторонами территорий.

Пранкеры заявили, что западные политики рассматривают подобный исход как возможный способ остановить боевые действия, но не готовы открыто говорить о нём.

Кроме того, Вован и Лексус рассказали о разговоре с бывшим президентом США Джорджем Бушем – младшим. По их утверждению, он признал, что его отец ранее обещал России не допустить расширения НАТО на восток.

«Он сказал: «Да, это правда, но это было в прошлом. Давайте забудем об этом. Давайте подумаем о завтрашнем дне», — пересказали пранкеры слова американского экс-президента.

Ранее Life.ru писал, что ветеран ЦРУ Ральф Гофф допустил завершение конфликта на Украине по «корейскому сценарию» — через прекращение огня без полноценного мирного договора и окончательного урегулирования территориальных разногласий. При этом в России к такому варианту отнеслись скептически: помощник президента Юрий Ушаков заявлял, что его не обсуждали.