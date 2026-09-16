Захарова пошутила о пранкерах после слов Каллас о готовности говорить с Путиным

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила шуткой о пранкерах на готовность главы евродипломатии Каи Каллас поговорить с президентом России Владимиром Путиным, если он ей позвонит.

«Как говорится, и тут российские пранкеры оживились», — сыронизировала дипломат в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

По её словам, члены Еврокомиссии за спиной Каллас резко отзываются о ней, не стесняясь в выражениях. Причиной такой критики Захарова назвала непрофессионализм чиновницы, подчеркнув, что речь не идёт о гендерных нападках.

Напомним, ранее Кая Каллас заявила, что ответила бы на звонок Владимира Путина или Сергея Лаврова. Она напомнила, что уже доносила позицию ЕС до российского министра на международных встречах.