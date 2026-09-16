Захарова пошутила о пранкерах после слов Каллас о готовности говорить с Путиным
Обложка © Life.ru
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила шуткой о пранкерах на готовность главы евродипломатии Каи Каллас поговорить с президентом России Владимиром Путиным, если он ей позвонит.
«Как говорится, и тут российские пранкеры оживились», — сыронизировала дипломат в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.
По её словам, члены Еврокомиссии за спиной Каллас резко отзываются о ней, не стесняясь в выражениях. Причиной такой критики Захарова назвала непрофессионализм чиновницы, подчеркнув, что речь не идёт о гендерных нападках.
Напомним, ранее Кая Каллас заявила, что ответила бы на звонок Владимира Путина или Сергея Лаврова. Она напомнила, что уже доносила позицию ЕС до российского министра на международных встречах.
Самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.