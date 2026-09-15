Каллас заявила, что ответила бы на звонок Путина. Но ей звонить никто не собирался

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что готова лично разговаривать с президентом России Владимиром Путиным или министром иностранных дел Сергеем Лавровым, если такая возможность появится. Об этом она рассказала в интервью финской телерадиокомпании Yle.

«Конечно, я буду разговаривать, если появится такая возможность», — ответила Каллас на вопрос о возможном звонке российского лидера.

По её словам, с Лавровым она уже неоднократно находилась за одним столом на международных площадках, в частности на мероприятиях АСЕАН и G20, и напрямую доносила до главы российского МИД позицию Евросоюза.

При этом Каллас подчеркнула, что готовность к контакту не означает согласия на начало переговоров с Россией на условиях Москвы. По её мнению, Евросоюз сейчас не может выступать полноценным посредником между Россией и Украиной, поскольку сам оказывает поддержку Киеву.

Глава евродипломатии также отметила, что в возможном урегулировании неизбежно возникнут вопросы, реализация которых будет зависеть от решений европейских государств. Поэтому, считает она, интересы ЕС должны учитываться в переговорном процессе.

Ранее Каллас занимала значительно более жёсткую публичную позицию в отношении Москвы. 8 сентября она заявляла, что Евросоюзу необходимо увеличить поддержку Украины и усилить давление на Россию, называя это наиболее быстрым способом добиться завершения конфликта.