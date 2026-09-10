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Опубликовано 10 сентября, 08:22

«Не настоящий мир»: Ветеран ЦРУ допустил «корейский сценарий» на Украине

Ветеран ЦРУ Гофф допустил завершение конфликта на Украине по корейскому сценарию

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Конфликт на Украине может завершиться не полноценным мирным договором, а прекращением огня и временным соглашением. Такой прогноз сделал ветеран ЦРУ Ральф Гофф в интервью Independence Avenue Media.

«Часто говорят о «корейском варианте», сходном с перемирием на Корейском полуострове. Это не был настоящий мир, но, по крайней мере, боевые действия прекратились. Нечто подобное вполне возможно», — сказал он.

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По мнению Гоффа, стороны могут остановить боевые действия, не урегулировав при этом все политические и территориальные разногласия. Именно такой смысл он вкладывает в «корейский сценарий». Гофф проработал в ЦРУ 35 лет, шесть раз возглавлял резидентуры, руководил операциями ведомства в Европе и Евразии и вышел в отставку в 2023 году.

В России к «корейскому сценарию» относятся скептически. Помощник президента Юрий Ушаков в декабре отмечал, что такой вариант даже не обсуждался.

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Татьяна Миссуми
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