Конфликт на Украине может завершиться не полноценным мирным договором, а прекращением огня и временным соглашением. Такой прогноз сделал ветеран ЦРУ Ральф Гофф в интервью Independence Avenue Media.

«Часто говорят о «корейском варианте», сходном с перемирием на Корейском полуострове. Это не был настоящий мир, но, по крайней мере, боевые действия прекратились. Нечто подобное вполне возможно», — сказал он.

По мнению Гоффа, стороны могут остановить боевые действия, не урегулировав при этом все политические и территориальные разногласия. Именно такой смысл он вкладывает в «корейский сценарий». Гофф проработал в ЦРУ 35 лет, шесть раз возглавлял резидентуры, руководил операциями ведомства в Европе и Евразии и вышел в отставку в 2023 году.

В России к «корейскому сценарию» относятся скептически. Помощник президента Юрий Ушаков в декабре отмечал, что такой вариант даже не обсуждался.

Ранее Life.ru рассказывал, что госсекретарь США Марко Рубио допустил появление плана по возобновлению трёхсторонних переговоров в течение нескольких недель. Кремль не раз говорил, что киевский режим всячески уходит от дипломатических путей решения всех спорных вопросов.