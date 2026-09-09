Рубио допустил согласование плана по Украине за несколько недель

В ближайшие несколько недель может появиться план возобновления трёхсторонних переговоров по Украине. Такую возможность допустил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов в Колумбии.

По его словам, дальнейшие дипломатические шаги должны помочь сторонам найти взаимоприемлемое решение для прекращения конфликта.

«Я думаю, есть возможность в ближайшие несколько недель разработать план дальнейших действий для возобновления переговоров и, возможно, для достижения того решения, которое будет приемлемым для обеих сторон», — заявил он.

Рубио выразил надежду, что путь к возвращению за стол переговоров удастся наметить. Он также подчеркнул готовность Вашингтона выступать посредником в урегулировании.

В Кремле тем временем заявили, что элементы пониманий, достигнутых в Анкоридже, сохранятся в переговорной повестке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что пока сложно оценить, насколько они применимы с точки зрения Киева и Вашингтона. Однако, по его словам, отдельные положения продолжат фигурировать в обсуждении украинского урегулирования.