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Опубликовано 8 сентября, 22:43

Рубио: Переговоры по Украине в Москве и Киеве были содержательными

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shedrick Pelt

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shedrick Pelt

Консультации по мирному урегулированию конфликта на Украине, которые прошли в Москве и Киеве, были признаны государственным секретарём США Марко Рубио содержательными и продуктивными. Об этом он сообщил журналистам в Колумбии по итогам поездки спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.

«Переговоры в выходные как в Киеве, так и в Москве были содержательными», — отметил Рубио.

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Напомним, ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор по итогам визита в Москву американских эмиссаров Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Стороны положительно оценили результаты переговоров. Путин и Трамп обсудили украинское урегулирование и обозначили, что могли бы представители Вашингтона сделать для скорейшего завершения военных действий.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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