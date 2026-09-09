Рубио: Переговоры по Украине в Москве и Киеве были содержательными

Консультации по мирному урегулированию конфликта на Украине, которые прошли в Москве и Киеве, были признаны государственным секретарём США Марко Рубио содержательными и продуктивными. Об этом он сообщил журналистам в Колумбии по итогам поездки спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.

«Переговоры в выходные как в Киеве, так и в Москве были содержательными», — отметил Рубио.

Напомним, ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор по итогам визита в Москву американских эмиссаров Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Стороны положительно оценили результаты переговоров. Путин и Трамп обсудили украинское урегулирование и обозначили, что могли бы представители Вашингтона сделать для скорейшего завершения военных действий.