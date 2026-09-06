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Опубликовано 6 сентября, 10:31

Песков: Элементы Анкориджа останутся в повестке переговоров

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Элементы пониманий, достигнутых Россией и США в Анкоридже, продолжат фигурировать в повестке переговоров по украинскому урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«В Анкоридже, действительно, были достигнуты определённые понимания. Трудно сейчас сказать, насколько они применимы, и с точки зрения украинской стороны, и с точки зрения американской стороны. Но какие-то элементы этих пониманий, как минимум, будут всегда фигурировать в повестке дня», — сказал представитель Кремля.

Речь идёт о результатах российско-американских контактов по Украине, которые проходили в Анкоридже.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин заявил о продолжающихся попытках Дональда Трампа содействовать урегулированию конфликта на Украине. Российский президент отметил это на встрече со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Москва и Вашингтон продолжают контакты по возможным путям урегулирования.

Больше новостей о переговорах вокруг Украины — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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