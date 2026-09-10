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Регион
Опубликовано 10 сентября, 07:20

«Надо надеяться на себя»: Патрушев назвал главного игрока в урегулировании на Украине

Патрушев: США заинтересованы в урегулирования конфликта на Украине, но не Европа

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Помощник президента России, бывший глава ФСБ и секретарь Совбеза Николай Патрушев прокомментировал очередные заявления Дональда Трампа о готовности России к сделке по Украине. По его мнению, вопрос не в Москве, чьи требования давно и неоднократно озвучены, а в том, когда в Киеве начнут трезвее смотреть на реальную ситуацию на земле. Об этом он заявил в разговоре с журналистом Life.ru из кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Патуршев в разговоре с журналистом кремлёвского пула Александром Юнашевым. Вbдео © Telegram / Юнашев LIVE

Отвечая на вопрос, могут ли американцы реально повлиять на поведение украинской верхушки, Патрушев отметил, что США действительно способны на это, но влияют не только они.

«Европейцы влияют в другом плане, и здесь между ними есть противоречие. Европа совсем не заинтересована в мире», — приводит его слова Юнашев.

При этом Штатам, по словам Патрушева, мешают внутренние противоречия — «Америка не едина», и у республиканцев с демократами «тоже не всё так просто». Что же остаётся России в такой ситуации?

«Надо надеяться на себя», — подсказывает Патрушев и, как добавляет от себя Юнашев, на наши вооружённые силы.

Новости СВО 10 сентября: Взято Озёрное, котёл под Харьковом, провал атак ВСУ под Ямполовкой, место переговоров РФ, США и Украины
Новости СВО 10 сентября: Взято Озёрное, котёл под Харьковом, провал атак ВСУ под Ямполовкой, место переговоров РФ, США и Украины

Ранее Life.ru писал, что Путин и Трамп провели телефонный разговор 8 сентября. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, беседа длилась ровно час, прошла конструктивно и была сосредоточена на украинском урегулировании. Госсекретарь США Марко Рубио позднее заявил, что в ближайшие недели может появиться дорожная карта для возобновления трёхсторонних переговоров России, США и Украины. При этом в Кремле заявили, что до этого момента стороны ещё не дошли.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные переговоры — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александр Юнашев
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