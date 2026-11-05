Винисиус Жуниор присоединился к звёздам футбола, которые отреагировали на завершение международной карьеры Криштиану Роналду.

Под прощальной публикацией португальца бразильский футболист оставил короткое сообщение:

«Навсегда номер один», — написал Винисиус.

Для игрока «Реала» эти слова имеют особое значение. Винисиус неоднократно называл Роналду одним из своих ориентиров, а сам CR7 остаётся одной из главных фигур в истории мадридского клуба.

Роналду 5 ноября объявил о завершении выступлений за сборную Португалии после 23 лет в национальной команде. За это время он провёл 234 матча и забил 146 голов — оба показателя являются мировыми рекордами в мужском международном футболе.

Вместе со сборной Португалии Роналду выиграл Евро-2016 и Лигу наций в 2019 и 2025 годах. В прощальном обращении он заявил, что настало время передать футболку с номером семь следующему поколению.

На его уход уже отреагировали Неймар, Бруну Фернандеш, Диогу Далот и другие известные футболисты.