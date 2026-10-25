Найденного под Донецком тигрёнка Шерхана заберут на лечение в Подмосковье

Тигрёнка по кличке Шерхан, которого нашли в окрестностях Донецка, доставят на лечение в подмосковный парк «Земля прайда». Об этом сообщили в телеграм-канале Росприроднадзора.

Найденного под Донецком тигрёнка Шерхана доставят на лечение в «Землю прайда». Фото © Telegram / Росприроднадзор

Сейчас хищнику около четырёх месяцев. У него перелом лапы, ранения и повреждённые глаза.

Как уточнили в парке, детёныша нашли военные в окрестностях Донецка. Они обращались в зоопарки и центры содержания животных, однако долгое время не могли найти место, где тигрёнка готовы были бы принять.

Ситуация решилась после того, как жена одного из военных связалась с «Землёй прайда». В парке согласились забрать Шерхана и заняться его лечением.

«Мы выезжаем с малышом домой, где полностью его обследуем, начнём лечить, и где он больше никогда не узнает, что это такое, когда твоя жизнь в опасности», — рассказали представители ведомства.

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