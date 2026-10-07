Переживший две клинические смерти тигр Жорик поздравил Путина с днём рождения

Тигр Жорик, которому уже больше 17 лет, поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения. Историю животного, которое в детстве пережило тяжёлую болезнь и 19 операций, рассказали в Народном фронте.

Реабилитационный центр записал видеопоздравление с тигром для Путина. Видео © Народный фронт

В 2009 году шестимесячный тигрёнок из передвижного зверинца в Кургане попал в Челябинск с сепсисом. В его нёбе застряли осколки куриных костей. Во время лечения Жорику удалили здоровые зубы, после чего началось заражение.

В тяжёлом состоянии тигрёнок оказался у ветеринара и представителя Народного фронта в Челябинской области Карена Даллакяна. За год Жорику провели 19 операций. Дважды животное пережило клиническую смерть, а около полугода находилось в тяжёлом состоянии.

Жорика отправили в заповедник на Дальнем Востоке в рамках программы защиты амурских тигров, которую лично курирует президент России Владимир Путин.

С 2010 года Жорик живёт в центре реабилитации «Утёс» в Хабаровском крае. Тигр находится в просторном вольере с выходом в тайгу. 17 лет для амурского тигра — это преклонный возраст. В дикой природе представители этого вида редко доживают до 10 лет.

Ранее Владимир Путин с юмором рассказал о встрече с амурским тигром во время поездки по Приморью. Президент отметил, что хищник спокойно шёл перед его автомобилем и махал хвостом, поскольку «знал» об отсутствии опасности. Путин много лет уделяет внимание сохранению редких животных. В частности, он выступил инициатором первого международного «тигриного саммита», который прошёл в Санкт-Петербурге.