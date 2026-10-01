«Ему сообщили, что угрозы нет»: Путин с юмором вспомнил о встрече с тигром в Приморье

Президент России Владимир Путин с юмором вспомнил о встрече с амурским тигром во время поездки по Приморью. По словам главы государства, хищник мог спокойно идти перед его машиной и махать хвостом, поскольку «знал», что опасности для него нет.

«Видимо, тигр, который вышел на дорогу перед нашей машиной, бежал впереди, махал хвостиком, знал — ему, наверное, сообщили о том, что угрозы нет, потому что я занимаюсь поддержанием популяции тигров», — сказал Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

Глава государства напомнил, что уже много лет занимается вопросами сохранения редких животных. В частности, он был инициатором проведения первого международного «тигриного саммита» в Санкт-Петербурге.

Путин также отметил результаты природоохранной работы. По его словам, численность тигров в России заметно выросла, положительная динамика наблюдается и у снежного барса, а также некоторых других редких видов животных.

Саму встречу с хищником президент впервые описал на Восточном экономическом форуме. Тогда Путин рассказал, что тигр вышел на дорогу перед автомобилем, некоторое время шёл впереди и не собирался уступать дорогу. Через несколько дней ФСО показала снятые во время поездки кадры, а Дмитрий Песков сообщил, что президент попросил службу безопасности не трогать животное. Губернатор Приморья Олег Кожемяко впоследствии пошутил, что тигр таким образом мог поблагодарить Путина за работу по восстановлению популяции.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Приморье прошёл День амурского тигра. Праздник длился с 25 по 27 сентября, а одним из главных событий стало шествие во Владивостоке, в котором приняли участие около трёх тысяч школьников и студентов. Во время торжественной церемонии министр юстиции РФ Константин Чуйченко зачитал приветствие Владимира Путина, где президент отметил работу по увеличению численности тигров и защите их среды обитания. Тогда же в Уссурийском городском округе открылся первый в России государственный центр реабилитации амурских тигров, рассчитанный на одновременное содержание восьми животных. Комплекс оборудовали ветеринарным блоком, системой круглосуточного видеонаблюдения и тепловизорами. Подобные центры в дальнейшем планируют создать и в других регионах обитания амурского тигра.