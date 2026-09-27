Тысячи «тигров» вышли на улицы: Как Приморский край отметил главный праздник природы

Во Владивостоке завершился День тигра, который в этом году проходил с 25 по 27 сентября. Одним из главных событий стало традиционное шествие: около трёх тысяч школьников и студентов в костюмах тигров прошли по набережной Спортивной гавани.

В Приморском крае тысячи людей отметили День амурского тигра. Видео © Telegram /ШЕСТАКОВ ОНЛАЙН

Колонны стартовали от Национального центра «Россия» и направились к фонтану набережной. Всего в параде участвовали 83 «полосатых» отряда из разных районов Приморья. Победителями конкурса на лучшие костюмы стали ученики школ № 22 и 40.

В Приморском крае тысячи людей отметили День амурского тигра. Видео © Telegram / Центр «Амурский тигр»

Участники праздника подготовили самые разные образы: многие дети и подростки самостоятельно создавали уши, лапы и другие детали костюмов вместе с родителями. Для многих жителей Владивостока это мероприятие стало ежегодной семейной традицией.

В Приморском крае тысячи людей отметили День амурского тигра. Видео © Telegram / Центр «Амурский тигр»

На набережной Спортивной гавани в течение дня работали тематические площадки. Гости могли сделать аквагрим, принять участие в мастер-классах по росписи шоперов с тигриным рисунком, изготовить поделки и игрушки, а также пройти квест «Тропа Хранителя амурского тигра».

В Приморском крае тысячи людей отметили День амурского тигра. Видео © Telegram / Центр «Амурский тигр»

Ещё одной частью программы стала церемония награждения людей, которые занимаются сохранением дальневосточной природы. В Концерт Холле собрались более 1,2 тыс. инспекторов охотнадзора, учёных, сотрудников заповедников, волонтёров и представителей власти из регионов, где обитает амурский тигр.

В Приморском крае тысячи людей отметили День амурского тигра. Видео © Telegram / Центр «Амурский тигр»

Министр юстиции России и председатель наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко зачитал приветствие президента России Владимира Путина. В нём была отмечена работа по увеличению численности тигров, развитию инфраструктуры заповедников, защите природных территорий и повышению экологической культуры.

В Приморском крае тысячи людей отметили День амурского тигра. Видео © Telegram / Центр «Амурский тигр»

Во время празднования в Уссурийском городском округе открылся первый в России государственный центр реабилитации амурских тигров. Он рассчитан на одновременное содержание восьми животных в отдельных вольерах, где предусмотрены зоны укрытия и активности.

В Приморском крае тысячи людей отметили День амурского тигра. Видео © Telegram / Центр «Амурский тигр»

Комплекс оборудован ветеринарным блоком для проведения операций, системой круглосуточного видеонаблюдения и тепловизорами. Специалисты смогут использовать газовую анестезию при работе с животными, что позволяет повысить безопасность процедур.

В Приморском крае тысячи людей отметили День амурского тигра. Видео © Telegram / Центр «Амурский тигр»

Константин Чуйченко отметил, что создание государственных центров реабилитации станет частью более широкой системы помощи тиграм. По его словам, подобные объекты планируют создать также в других регионах, где обитают представители этого вида.

В Приморском крае тысячи людей отметили День амурского тигра. Видео © Telegram / Центр «Амурский тигр»

Губернатор Приморья Олег Кожемяко во время мероприятия вручил награды сотрудникам природоохранных служб. Он рассказал, что охотнадзор получил десятки единиц техники и оборудования, а штат специалистов, занимающихся охраной животного мира, составляет почти 200 человек.

В Приморском крае тысячи людей отметили День амурского тигра. Видео © Telegram / Центр «Амурский тигр»

Особое внимание на празднике уделили международным проектам по сохранению тигров. Константин Чуйченко рассказал о совместной с Казахстаном работе по восстановлению популяции тигров в стране, где этот вид ранее исчез.

В Приморском крае тысячи людей отметили День амурского тигра. Видео © Telegram / Центр «Амурский тигр»

Финальной частью Дня тигра стало шествие на набережной и вечерняя концертная программа. Перед жителями и гостями Владивостока выступили группы «Город 312» и IOWA.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что защита Байкала, тигра и леопарда, а также всего природного богатства страны останется в приоритете. Уязвимые экосистемы и места обитания редких животных государство продолжит охранять в особом режиме. Особое внимание планируется уделить озеру Байкал и крупнейшим рекам Дальнего Востока — Амуру и Лене. Эти объекты ценны своей уникальностью и требуют бережного обращения.