Найденные при ремонте в Петербурге кости могут принадлежать жертвам блокады
Найденные под полом квартиры в Петербурге останки могут относиться к блокаде. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/oxanarudaya
Останки, обнаруженные под полом квартиры на Васильевском острове в Петербурге, могут относиться ко временам блокады Ленинграда. Подробностями необычной находки поделилась в своём блоге хозяйка жилья.
Найденные под полом квартиры в Петербурге останки могут относиться к блокаде. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/oxanarudaya
Девушка приобрела квартиру в доме 1917 года постройки около двух месяцев назад. Во время ремонта её супруг снял старые доски и увидел рассыпанные по всей площади комнаты фрагменты костей, покрытые известью. Когда дело дошло до соседнего помещения, выяснилось, что там их ещё больше.
На кухне и в коридоре настил пока не демонтировали. Семейная пара опасается, что и в этих частях жилища могут скрываться останки.
В городском управлении Следственного комитета подтвердили, что по данному факту проводится доследственная проверка. Изъятые образцы передали на экспертизу. Специалистам предстоит выяснить их принадлежность и установить, как давно они оказались в перекрытиях здания.
Напомним, о странной находке при вскрытии старых полов Life.ru рассказывал 23 ноября. Первыми на вызов прибыли участковый и следователь с помощником. Судмедэксперта пришлось ждать около пяти часов. Он сфотографировал содержимое перекрытий и составил протокол. Исследование образцов может занять от двух недель до нескольких месяцев, а за результатами владельцам недвижимости предстоит обратиться в СК.