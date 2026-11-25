Останки, обнаруженные под полом квартиры на Васильевском острове в Петербурге, могут относиться ко временам блокады Ленинграда. Подробностями необычной находки поделилась в своём блоге хозяйка жилья.

Найденные под полом квартиры в Петербурге останки могут относиться к блокаде. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/oxanarudaya

Девушка приобрела квартиру в доме 1917 года постройки около двух месяцев назад. Во время ремонта её супруг снял старые доски и увидел рассыпанные по всей площади комнаты фрагменты костей, покрытые известью. Когда дело дошло до соседнего помещения, выяснилось, что там их ещё больше.

На кухне и в коридоре настил пока не демонтировали. Семейная пара опасается, что и в этих частях жилища могут скрываться останки.

В городском управлении Следственного комитета подтвердили, что по данному факту проводится доследственная проверка. Изъятые образцы передали на экспертизу. Специалистам предстоит выяснить их принадлежность и установить, как давно они оказались в перекрытиях здания.