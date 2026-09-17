Назад в Средневековье? Британцев просят маскировать запахи вместо смыва унитаза ради планеты

Учёные Университета Суррея предложили британцам реже смывать воду в туалете после мочеиспускания и использовать вместо этого специальные ароматизированные гранулы. По мнению исследователей, такой подход может помочь сократить бытовое потребление воды.

В эксперименте участвовали 20 взрослых британцев. В течение недели им предложили использовать гранулы Wizso, которые растворяются в унитазе, окрашивают воду в синий цвет и маскируют запах. После завершения теста участников опросили об их впечатлениях.

Большинство добровольцев сочли способ удобным и смогли встроить его в привычный распорядок. Однако выяснилось, что психологическим барьером стала не столько привычка смывать воду, сколько страх показаться нечистоплотным перед другими.

«Мы считаем, что социальные ожидания — страх или стыд из-за того, что кто-то узнает, что ты не смываешь, — оказываются большей проблемой, чем сама привычка», — объяснила исследователь София Шоу-Браун.

Люди, живущие одни, спокойно оставляли унитаз несмытым. Многие не испытывали проблем и рядом с партнёрами или членами семьи. Но когда домой приходили гости, участники эксперимента снова начинали пользоваться смывом как обычно. Женщины также отмечали, что при виде менструальной крови автоматически смывали воду.

Учёные объясняют интерес к такой практике большим расходом воды на туалеты. По данным Университета Суррея, на смыв приходится почти четверть бытового водопотребления в Великобритании. Один смыв использует от четырёх до 13 литров питьевой воды в зависимости от типа бачка. Эти цифры соответствуют данным британских экологических служб: современные туалеты обычно расходуют 4–6 литров, старые модели — до 13 литров за раз.

При этом результаты нельзя считать доказательством того, что подобная практика подойдёт большинству британцев: выборка состояла всего из 20 человек, а наблюдение длилось только неделю. Исследование прежде всего показывает, что социальные нормы могут мешать людям отказываться от привычного смыва даже ради экономии воды.

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