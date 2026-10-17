Названа дата прощания с дирижёром и автором шлягиров Сенчиной

В Санкт-Петербурге 20 октября состоится прощание с художественным руководителем и главным дирижёром городского Эстрадно-симфонического оркестра Андреем Медведевым. Маэстро, скончавшегося в возрасте 74 лет после продолжительной болезни, похоронят на Смоленском кладбище. Об этом сообщила концертная организация «Петербург-концерт».

Церемония пройдёт во вторник в Екатерининском собрании на набережной канала Грибоедова. Проститься с музыкантом можно будет с 11:00 до 13:00 по московскому времени. О смерти Медведева стало известно 16 октября. Дирижёр на протяжении многих лет возглавлял Эстрадно-симфонический оркестр Санкт-Петербурга, с которым были связаны его главные творческие проекты.

Медведев был учеником выдающегося советского дирижёра Анатолия Бадхена, основателя Ленинградского концертного оркестра. Под руководством маэстро петербургский коллектив продолжал музыкальные традиции своего знаменитого предшественника.

Особое место в работе дирижёра занимали оригинальные оркестровые аранжировки. В концертных программах коллектива сочетались симфоническая музыка, джаз, эстрадные композиции и произведения известных зарубежных исполнителей.

До последних лет Медведев оставался художественным руководителем и главным дирижёром оркестра, участвовал в подготовке новых концертных программ и музыкальных проектов «Петербург-концерта».

Ранее Life.ru сообщал о смерти Андрея Медведева, чьи произведения исполняли Михаил Боярский, Людмила Сенчина, Игорь Скляр и Марина Капуро. Композитор также писал музыку для театральных постановок, телепередач и документального кино. Среди его наград — Гран-при конкурса «Хит-парад — 87» и премия «Красная гвоздика» за лучшую аранжировку.