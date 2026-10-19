Названа причина скоропостижной смерти звезды сериала «Мятежники» Бланко

Рак кишечника стал причиной смерти бразильской актрисы и певицы Луа Бланко, известной по сериалам «Бунтарь» и «Сила желания». Артистка скончалась 18 октября в Рио-де-Жанейро в возрасте 39 лет. Об этом сообщает бразильский портал UOL.

По данным издания, онкологическое заболевание у Бланко обнаружили около трёх месяцев назад, когда рак уже находился на поздней стадии. Актриса предпочла не рассказывать общественности о диагнозе. Последние два месяца она проходила лечение, включая химиотерапию и хирургическое вмешательство.

О смерти артистки сообщил её брат, актёр Даниэль Бланко. Он рассказал, что в последние месяцы жизни Луа находилась рядом с родными и близкими друзьями, которые поддерживали её во время болезни.

«Она ушла с миром, наполненная любовью и глубокой верой в то, что направляется прямо в руки Бога», — написал брат актрисы в социальных сетях.

Прощание с Бланко состоится 19 октября в мемориальном комплексе Карму в Рио-де-Жанейро. Церемония пройдёт с 13:00 до 16:00 по местному времени.

Луа Бланко родилась 5 марта 1987 года. Свою творческую карьеру она начинала как певица, выступала в группе Lágrima Flor и занималась сочинением песен. На телевидении дебютировала в 2008 году в сериале «Три сестры». Широкую известность ей принесла роль Роберты Месси в бразильской версии молодёжного сериала «Бунтарь», выходившего с 2011 по 2012 год. Позднее актриса снялась в проектах «Смертный грех», «Сила желания» и «Турбулентность». Параллельно она продолжала музыкальную карьеру и выпустила несколько альбомов.