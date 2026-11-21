Прощание с заслуженным артистом России Владимиром Устиновым состоится 23 ноября в Рязани. Церемония начнётся в 11:00 в Театре на Соборной, которому актёр посвятил более полувека жизни. Об этом сообщил театр в своих соцсетях.

Устинов скончался 20 ноября в возрасте 84 лет. По словам близких, причиной смерти стала продолжительная болезнь. О кончине артиста первым сообщил Рязанский театр юного зрителя, где он служил до последних дней.

Владимир Устинов родился 1 апреля 1942 года в городе Верещагино Пермской области. Его творческий путь начался в Кизеловском драматическом театре, затем он работал в Пермском ТЮЗе. В 1974 году актёр переехал в Рязань и вошёл в труппу местного театра юного зрителя.

За годы работы на рязанской сцене Устинов сыграл более 80 ролей. Ему одинаково удавались комедийные и драматические персонажи, герои сказок и классических произведений. В 1998 году артист получил звание заслуженного артиста России.

Коллеги вспоминают Устинова как отзывчивого и доброжелательного человека, который любил театр и всегда находил время для общения с другими актёрами. В Рязанском ТЮЗе подчеркнули, что память о нём навсегда останется в стенах театра.