Заслуженный артист России Владимир Устинов скончался в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. О его смерти сообщили в Рязанском театре юного зрителя.

Актёр посвятил рязанской сцене больше полувека. Свою карьеру он начинал в Пермском театре, а в 1974 году присоединился к труппе Рязанского ТЮЗа, с которым оказалась связана вся его дальнейшая творческая жизнь.

За это время Устинов воплотил более 80 сценических образов. Он одинаково уверенно чувствовал себя в комедийных и трагических постановках, играл сказочных персонажей и героев классических произведений. Его работы были знакомы как юным зрителям, так и взрослой публике.

«За 50 с лишним лет их было более 80: разнохарактерных, играл с одинаковым азартом и зверей, и царей, и для детей, и для взрослых. Ярко, ёмко и очень достоверно», — вспоминают коллеги артиста.

В театре подчеркнули, что Устинов оставался искренним в каждой своей роли. За пределами сцены его знали как весёлого, отзывчивого и доброжелательного человека. Он часто приходил задолго до репетиций и спектаклей, чтобы пообщаться с коллегами, и старался уделить внимание каждому.

«Память о нём останется здесь навсегда», — говорится в сообщении театра.