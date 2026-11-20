Основатель российской регги-группы Jah Division Герберт Моралес, предположительно, скончался от сердечного приступа. Об этом его дочь Мила Моралес рассказала РИА «Новости».

«Папа ушел из жизни в больнице, у него случился сердечный приступ», — сообщила дочь артиста.

Музыканту было 64 года. Похороны пройдут в воскресенье, 22 ноября, в Израиле, где он жил последние годы. В этот день Моралесу исполнилось бы 65 лет. Дополнительные подробности церемонии прощания семья сообщит позднее.

Герберт Моралес родился в Москве в 1961 году. Его отец Леопольдо Моралес был кубинским революционером и соратником Че Гевары. Музыкой будущий исполнитель увлёкся ещё в молодости, а в конце 1980-х основал Jah Division — один из первых российских коллективов, исполнявших корневое регги.

Широкую известность группе принесла композиция Cubana, написанная в 1991 году. Позднее на песню сняли клип, который получил репутацию одного из самых скандальных музыкальных видео своего времени. Среди других известных работ коллектива — «Сказка», «Африка» и «Колыбельная».

Помимо деятельности в Jah Division, Моралес занимался сольным творчеством, экспериментировал с русской поэзией и выступал с собственной музыкальной программой. За годы карьеры его группа приобрела культовый статус среди российских поклонников регги.

Ранее Life.ru сообщал о смерти основателя и лидера Jah Division Герберта Моралеса. Первоначально семья не раскрывала обстоятельства кончины артиста.