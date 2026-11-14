Бывший барабанщик легендарной нидерландской группы Doe Maar Ян Пейненбург внезапно скончался в Испании в возрасте 70 лет. Музыкант умер 12 ноября в собственном доме в Андалусии. По словам близких, в тот день он чувствовал себя как обычно, занимался повседневными делами, а после возвращения домой прилёг отдохнуть и больше не проснулся. Об этом сообщает телеканал NOS со ссылкой на Dagblad van het Noorden.

Причина смерти пока не раскрывается. Известно, что музыкант не жаловался на самочувствие, а его внезапный уход стал потрясением для друзей и коллег. Близкий приятель Пейненбурга, певец Харри Нихоф, вспоминая покойного, назвал его исключительно музыкальным человеком с мягким голосом, вдумчивым характером и прекрасным чувством юмора.

Пейненбург присоединился к Doe Maar в 1982 году, когда группа переживала пик популярности в Нидерландах. Он заменил барабанщика Рене ван Коллема, однако практически сразу после первого выступления попал в серьёзную автомобильную аварию. Полученные травмы оказались настолько тяжёлыми, что музыканту потребовались месяцы реабилитации. Полноценно вернуться за барабанную установку он смог только в 1983 году.

В составе Doe Maar Пейненбург оставался до распада коллектива в 1984 году. Группа прославилась необычным сочетанием поп-музыки, панка, ска и регги. Её композиции De Bom, Doris Day и Smoorverliefd стали настоящими хитами, а сам коллектив — одним из музыкальных символов Нидерландов 1980-х.

Позднее барабанщик неоднократно возвращался к работе с бывшими коллегами. Он участвовал в записи альбома Klaar, вышедшего в 2000 году, и выступал на концертах воссоединившейся группы, в том числе в 2008 году.

В начале 2000-х Пейненбург вместе с супругой, журналисткой Ангелиной ван ден Берг, переехал в испанскую Андалусию. Пара приобрела старую ферму в отдалённой горной местности, где поначалу не было даже электричества и водопровода. Со временем они восстановили здание, обустроили жилой дом, гостевые помещения и собственную музыкальную студию.

Пейненбург продолжал заниматься творчеством и после переезда. В начале 2026 года он дал интервью местной нидерландской радиостанции, в котором рассказывал о музыкальной карьере, жизни в Испании и работе над рукописью. Успел ли музыкант завершить этот проект, неизвестно.

Ранее Life.ru сообщал об уходе из группы Duran Duran барабанщика Роджера Тейлора. 66-летний музыкант объявил о завершении карьеры из-за серьёзных проблем со слухом. У него усилился тиннитус — постоянный звон в ушах. После консультаций с врачами Тейлор решил отказаться от игры на ударных, чтобы не усугублять своё состояние. Музыкант выступал с Duran Duran с 1979 года и участвовал в создании таких хитов, как Girls on Film, Rio и The Reflex.