Легендарный барабанщик британской группы Duran Duran Роджер Тейлор объявил об уходе из коллектива и завершении музыкальной карьеры из-за серьёзных проблем со слухом. У 66-летнего артиста усилился тиннитус — постоянный звон или шум в ушах. О решении музыканта сообщили на официальном сайте группы.

Тейлор признался, что расставание с коллективом стало одним из самых тяжёлых решений в его жизни. Музыкант недавно узнал о диагнозе, однако состояние слуха продолжило ухудшаться. После консультаций с врачами он решил отказаться от игры на ударных, чтобы сохранить здоровье.

«Это одно из самых трудных решений, которые мне когда-либо приходилось принимать», — признался артист.

Барабанщик подчеркнул, что уходит на пике творческой активности. Duran Duran недавно завершила успешные гастроли по Великобритании и Европе, вновь выступила на фестивале BST Hyde Park и вернулась к студийной работе с продюсером Найлом Роджерсом. Тейлор поблагодарил поклонников за многолетнюю поддержку и признался, что будет с теплотой вспоминать годы, проведённые вместе с коллегами.

Остальные участники группы — вокалист Саймон Ле Бон, клавишник Ник Роудс и бас-гитарист Джон Тейлор — поддержали решение музыканта. Они назвали Роджера своим братом и подчеркнули, что его игра на барабанах во многом сформировала узнаваемое звучание Duran Duran.

Роджер Тейлор присоединился к группе в 1979 году и участвовал в записи её первых успешных альбомов. В 1985-м он покинул коллектив, но вернулся в 2001 году, когда музыканты воссоединились в классическом составе. За время работы с Duran Duran барабанщик принял участие в создании таких хитов, как Girls on Film, Hungry Like the Wolf, Rio и The Reflex. В 2022 году группу включили в Зал славы рок-н-ролла.

Ранее Life.ru сообщал, что певец Shaman рассказал о диагностированной у него тугоухости второй степени и сильном звоне в ушах после концертов. По словам Ярослава Дронова, проблемы со слухом возникли ещё в детстве после перенесённого отита. После выступлений звон может сохраняться около четырёх часов, а иногда неприятные ощущения продолжаются всю ночь. Чтобы контролировать состояние слуха, исполнитель ежегодно проходит аудиометрию. При этом от концертной деятельности артист не отказывается.