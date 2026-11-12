Бывший солист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем после гастролей по Европе. По данным Telegram-канала SHOT, у 56-летнего музыканта обострилась язва желудка, а из-за трудностей с передвижением ему приходилось пользоваться инвалидной коляской в аэропортах.

Как утверждает источник, Самойлову сейчас тяжело преодолевать большие расстояния пешком. Во время перелётов для артиста оформляли кресло-коляску, чтобы он мог добраться до выхода на посадку. При этом проблемы с ходьбой могут быть связаны и с хронической подагрой, которой страдает музыкант.

SHOT также сообщает, что артист откладывает полноценное лечение язвы, рассчитывая на самостоятельное улучшение состояния.

Обострение язвы уже привело к срыву одного из выступлений музыканта. Во время концерта в Берлине он смог исполнить только три песни, после чего почувствовал себя плохо и покинул сцену. SHOT сообщал о его госпитализации, однако жена артиста впоследствии заявила, что лечение проходило вне стационара.

Ещё один неприятный инцидент произошёл в аэропорту испанского Аликанте. Самойлов собирался вылететь вместе с группой в Лиссабон, но его не допустили на рейс. По данным SHOT, сотрудница авиакомпании приняла музыканта за пьяного. Супруга артиста объясняла, что коляска понадобилась ему из-за приступа подагры, а конфликт возник при оформлении посадки. В итоге коллективу пришлось добираться до Португалии на минивэне более десяти часов.

Язвенная болезнь действительно может приводить к опасным осложнениям, включая желудочно-кишечное кровотечение и перитонит. Как ранее объясняла Life.ru гастроэнтеролог Ирина Бережная, при обострении язвы нельзя терпеть сильную боль и заниматься самолечением. Врач подчеркнула, что подобные состояния требуют своевременной медицинской помощи.