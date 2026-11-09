Певец Анатолий Цой попал в больницу в Китае после того, как ему повторно стало плохо во время поездки по Азии. По данным РЕН ТВ, обследование выявило у 37-летнего артиста перитонит и внутреннюю гематому.

Впервые Цой почувствовал недомогание в конце октября на гастролях в Турции. Он обратился в частную клинику и после лечения почувствовал себя лучше. Певец продолжил поездку, но в Китае ему снова потребовалась помощь врачей.

По сведениям телеканала, к обсуждению дальнейшего лечения подключились специалисты российских федеральных медцентров. Цой остаётся в китайской клинике и, как сообщает РЕН ТВ, сейчас чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что причиной смерти народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной стала острая сердечная недостаточность. 88-летняя звезда «Калины красной» последние недели провела в реанимации. Врачи пытались стабилизировать её состояние, однако тяжёлое заболевание сердца привело к трагическому исходу.