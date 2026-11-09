«Состояние стабильное»: Нюша рассказала, что у сестры после ожогов не задеты лицо и голова
Певица Нюша: Сестра в реанимации, но лицо и голова не пострадали при ожогах
Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Голова и лицо Марии Шурочкиной не пострадали при ожогах, рассказала её сестра, певица Нюша. Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию сейчас находится в реанимации, у неё есть ожоги тела, сообщает Zvezdanews.
Состояние спортсменки стабильное. По словам Нюши, семья благодарна за поддержку.
Напомним, Марию Шурочкину госпитализировали с ожогами после пожара в Москве. Огонь охватил четырёхкомнатную квартиру на 17-м этаже жилого комплекса «Свой» на улице Багрицкого. Младшую сестру певицы Нюши прооперировали после пожара. По данным издания, спортсменка находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского. До этого сообщалось, что площадь ожогов достигла 32% поверхности тела, а состояние пострадавшей оценивалось как тяжёлое. Врачи считают, что Шурочкиной может потребоваться до года для восстановления после инцидента.