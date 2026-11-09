Голова и лицо Марии Шурочкиной не пострадали при ожогах, рассказала её сестра, певица Нюша. Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию сейчас находится в реанимации, у неё есть ожоги тела, сообщает Zvezdanews.