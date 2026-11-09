Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) выразила готовность помочь двукратной олимпийской чемпионке Марии Шурочкиной, госпитализированной с ожогами после пожара в Москве. Представители организации уже связались с больницей и родственниками спортсменки, сообщается в Telegram-канале федерации.

«ФВВСР в курсе о госпитализации двукратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Шурочкиной после происшествия, в результате которого она получила ожоги. Представители федерации связались с больницей и родственниками Марии, выразили готовность оказать необходимую поддержку», — говорится в заявлении.

В организации подчеркнули, что продолжат следить за состоянием олимпийской чемпионки и при необходимости окажут ей любую помощь. Спортсменке также пожелали сил и скорейшего восстановления.