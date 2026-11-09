Восстановление олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Шурочкиной после пожара может занять до года, рассказал врач общей практики Денис Прокофьев. По его оценке, такой срок возможен при глубоких ожогах, требующих пересадки кожи.

«Здесь восстановление идёт до года. Это пересадка тканей, так называемая дерматопластика, пластическая хирургия», — пояснил специалист в беседе с «Абзацем».

При обширных глубоких ожогах помощь оказывают в специализированном ожоговом центре. Лечение начинается с интенсивной терапии: сначала необходимо стабилизировать состояние пациента, затем заниматься восстановлением повреждённой кожи.

Если ткани погибли, самостоятельно восстановиться они уже не смогут. В таких случаях может потребоваться пересадка кожи, а рубцовые изменения способны остаться на всю жизнь. Продолжительность лечения зависит от глубины повреждений и тяжести состояния, отметил медик.