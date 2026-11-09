Двукратную олимпийскую чемпионку по синхронному плаванию Марию Шурочкину, младшую сестру певицы Нюши, госпитализировали с ожогами после пожара в жилом доме в Москве. По данным SHOT, спортсменка получила ожоги первой и второй степени лица и грудной клетки.

Возгорание произошло в жилом комплексе бизнес-класса «Свой» на улице Багрицкого. Огонь охватил четырёхкомнатную квартиру на 17-м этаже. По словам очевидцев, из окон было видно пламя, а густой дым быстро заполнил лестничную клетку. Из-за сильного задымления жильцам стало трудно дышать.

Во время эвакуации соседи услышали крики о помощи и плач. На лестнице они обнаружили Марию Шурочкину и сразу вызвали скорую помощь. Прибывшие медики госпитализировали спортсменку.

Предварительно, в квартире горели мебель и личные вещи. Точная причина пожара устанавливается.

Марии Шурочкиной 31 год, она двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, 11-кратная чемпионка мира и заслуженный мастер спорта России. Шурочкина завоевала олимпийское золото на Играх в Рио-де-Жанейро и Токио. Её отец — бывший участник группы «Ласковый май» Владимир Шурочкин, а старшая сестра — певица Нюша (Анна Шурочкина).

Ранее Life.ru рассказывал об участии сестёр Шурочкиных в реалити-шоу «Сокровища императора». Нюша и Мария выступали в проекте одной командой и вместе проходили сложные испытания.