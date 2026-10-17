Прощай, Нюша. Певица спустя 19 лет вернула настоящее имя
Певица Нюша официально вернула себе имя Анна спустя 19 лет
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Певица Нюша официально вернула себе имя Анна, которое носила до начала музыкальной карьеры. Теперь оно снова указано в её паспорте, однако на сцене от псевдонима артистка отказываться не собирается. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач».
О переменах исполнительница рассказала на концерте «День рождения МУЗ-ТВ. 30 лет». По её словам, решение пришло интуитивно: со временем она почувствовала, что Нюша стала отдельной частью её личности, связанной прежде всего с музыкой и выступлениями.
Артистка объяснила, что за пределами сцены ей хочется оставаться Анной — человеком со своими интересами, переживаниями и жизнью, которая не ограничивается шоу-бизнесом.
Возвращение имени, данного при рождении, певица назвала способом почувствовать себя свободнее и восстановить связь с собой. При этом поклонникам привыкать к новому имени на афишах не придётся.
Ранее Life.ru рассказывал о намерении Нюши вернуть себе имя Анна. В интервью артистка объясняла, что сменила имя в юности, в том числе из-за возможных вопросов к использованию псевдонима, совпадающего с именем персонажа мультсериала «Смешарики».