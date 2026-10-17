Прощай, Нюша. Певица спустя 19 лет вернула настоящее имя

Певица Нюша официально вернула себе имя Анна, которое носила до начала музыкальной карьеры. Теперь оно снова указано в её паспорте, однако на сцене от псевдонима артистка отказываться не собирается. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач».

О переменах исполнительница рассказала на концерте «День рождения МУЗ-ТВ. 30 лет». По её словам, решение пришло интуитивно: со временем она почувствовала, что Нюша стала отдельной частью её личности, связанной прежде всего с музыкой и выступлениями.

Артистка объяснила, что за пределами сцены ей хочется оставаться Анной — человеком со своими интересами, переживаниями и жизнью, которая не ограничивается шоу-бизнесом.

Возвращение имени, данного при рождении, певица назвала способом почувствовать себя свободнее и восстановить связь с собой. При этом поклонникам привыкать к новому имени на афишах не придётся.